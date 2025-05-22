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Аденома Росстата в 2025 году

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Если о проблеме не говорить, ее вроде бы и нет»

В конце минувшей недели огорчил Росстат. Для него это нехарактерно – обычно ведомство изрядно веселит специалистов и широкую общественность своими данными о «средней температуре по больнице». Мало кто росстатовские манипуляции с цифрами воспринимает всерьез – достаточно вспомнить, какие у ведомства данные по инфляции, а затем пойти в магазин и сопоставить их с объективной реальностью.

Но, видимо, есть сферы, где даже дэвидкопперфильдовские способности математиков Росстата оказываются бессильны, и никак не удается получить хотя бы минимально благозвучные цифры. Судя по всему, мы имеем дело именно с такой историей.

Росстат засекретил статистику по демографии в РФ – с апреля месяца просто прекратил публикацию общих данных о рождении и смерти. А что случилось, спросите вы? Тут мы можем только рассуждать логически, чем, собственно, и займемся. Следите за руками, делайте самостоятельные выводы.

В самом начале года ведомство опубликовало данные, раскрывшие всю глубину наших демографических глубин. Оказалось, рождаемость в стране обвалилась до минимума за 200 лет. Да, именно за 200 – во время мировых и гражданских войн рожали, в пересчете на душу населения, больше.

Надо полагать, столь откровенная демонстрация «успехов» демографической политики страны пришлась не по душе обитателям высоких кабинетов. Они ведь из кожи вон лезут, чтобы народонаселение начало, наконец, плодиться и размножаться в промышленных количествах, а результат получается диаметрально противоположный гениальному замыслу.

Росстату, понятное дело, дали по рукам. И, раз уж они эту кашу заварили, им и разруливать проблему. А как тут ее разрулишь, если страна не торопится рожать. И это мы говорим только о светлой стороне демографической обстановки. Есть ведь еще и смертность, которая тоже, как говорится, не дает поводов к оптимизму. Не секрет, уже не одно десятилетие в России умирает народу больше, чем рождается. Кстати, не только в России – в чем-то схожая ситуация во многих цивилизованных странах мира, но это тема отдельного разговора.

В общем, складывается пренеприятнейшая картина, с какой стороны ни посмотри. Что в ответ делает Росстат? Просто перестает публиковать данные о смертности и рождаемости в масштабах страны. Ведь если о проблеме не говорить, ее как бы и нет.

Вы скажете, что это глупо – своим решением статистическое ведомство фактически признало полный и безоговорочный провал демографической политики. Молчание тут красноречивее любых цифр. Но, когда ты долго живешь в России, понять ход мысли чиновников совсем несложно.

Это ведь не первый случай, когда Система не находит объяснений «неприятным» цифрам и предпочитает просто убрать их из публичного доступа. Помните, как было с декларациями доходов чиновников и депутатов? Прекрасная была инициатива – чтобы народ мог видеть, соответствует ли уровень благосостояния государственного мужа его официальной зарплате. Жаль, что очень быстро она вышла боком. Там и здесь всплывали факты декларирования баснословных денежных сумм, недвижимости, автомобилей, которые совершенно нереально приобрести «на одну зарплату». Или наоборот, «забывали» про дома, машины, финансовые активы. Чиновники юлили, пытались как-то объяснить, но оправдания эти, как правило, были одно смехотворнее другого. В конце концов, наверху поняли, что декларации о доходах только бесят простой народ, и что? Перестали публиковать. Мол, зачем вам эти знания, лишь умножающие печали.

Кстати, в марте 2022 года Росстат уже убирал из доступа демографическую статистику. Тогда, в общем, не скрывалось, что на СВО начали гибнуть граждане России, и ведомство банально не понимает, как эти смерти учитывать. По той же причине закрывали данные о смертности в 2020 году, когда началась пандемия COVID-19. А в начале 2023 года засекретили значительный объем экономической статистики – видимо, что-то пошло не так в российской экономике.

Универсальный прием получается. Если статистика плохая и не получается улучшить, надо просто перестать публиковать эту статистику. И то верно – незачем голову глубинариям забивать печальными цифрами. Не ровен час, начнут думать и что-то там подозревать, еще, не дай бог, догадаются, что реальность сильно отличается от той, которую показывают в вечерних эфирах государственных телеканалов.

Короче говоря, своими манипуляциями Росстат, с одной стороны, убивает последнее доверие к статистике, у кого оно еще оставалось, а с другой, прямо сигнализирует обществу: если какие-то цифры пропали из публичного доступа, значит это катастрофические цифры, улучшить которые не получается.

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Есть еще один крайне неприятный и щекотливый аспект проблемы. Также были засекречены данные по рождаемости и смертности в разбивке по регионам и этническому происхождению. В общем, понятно почему засекретили. Практически все регионы страны по рождаемости в глубоком минусе. Кроме республик Северного Кавказа – только там еще активно рожают. И, конечно, мигранты – они это делают, я бы сказал, с радостным остервенением, после чего стройными рядами выстраиваются за получением материнских капиталов, пособий и прочих «плюшек» хлебосольного российского вэлфера. Скрывать этот факт бесполезно, кто не верит мне, послушайте, что по этому поводу говорит глава Следственного комитета РФ Бастрыкин. Да и просто выйдите на улицу, посмотрите, кто уже сегодня массово играет на детских площадках, а завтра пойдет в школу.

Только не подумайте, пожалуйста, что я тут «национальный вопрос» поднимаю – речь не о нем, а чему быть, того не миновать. Миграция – абсолютно нормальный и неизбежный процесс развития общества. Вот только этот процесс должен проходить под четким надзором государства, а не напоминать химическую реакцию, вышедшую из-под контроля.

Речь идет о честной и грамотной реакции на актуальные проблемы. И как-то так получается, что Система к такой реакции не готова. Понимает, что есть проблема, но сделать с ней ничего не может. А цифры в стране, поднявшейся с колен и диктующей свою волю всему мировому сообществу, должны быть красивыми. Не хотят большие начальники ничего слышать про плохую статистику и читать неприятные новости – хотят читать и слушать, какие они молодцы, как любое их решение оказывается исторически верными. А это значит, что им проще засунуть голову в песок и стоять в этой прекрасной позе, делая вид, что нет никакой проблемы, и кругом все очень хорошо.

Константин Калиниченко