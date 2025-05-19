Общество

Всероссийский проект «День цифры» пройдет в псковских детских лагерях

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации информирует о проведении дополнительных мероприятий в рамках всероссийского образовательного проекта «День цифры» для детских лагерей в летний период 2025 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Проект реализуется при участии Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими ИТ-компаниями страны.

«День цифры» адресован детям в возрасте от 7 до 17 лет и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики. Он инициирован в целях реализации задач по формированию эффективной системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и раннюю профессиональную ориентацию.

С учетом специфики образовательной среды детских лагерей были разработаны специальные методические материалы по искусственному интеллекту при поддержке благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

Программа включает игровые элементы, которые способствуют вовлечению школьников и повышают их мотивацию к изучению ИТ и применению ИИ в различных отраслях экономики.

Материалы проекта доступны по ссылке.