Общество

Представительница Пскова признана Миссис Северо-Запад 2025

Триумфом для делегации Псковской области завершился конкурс «Миссис Северо-Запад и Балтия 2025», который состоялся в Северной столице 21 мая во дворце «Олимпия». После нескольких конкурсных заданий на сцене дворца жюри приняло решение и выбрало самых красивых жительниц Северо-Западного региона. «Миссис Северо-Запад 2025 плюс сайз» стала мама двоих детей из Пскова — Алина Чуприна, а многодетная мама Анна Божко получила титул «2-я Вице-Миссис Северо-Запад 2025». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в дирекции конкурса «Миссис Псков».

Фотографии: дирекция конкурса «Миссис Псков»

Великолучанка, многодетная мама Антонина Спиридонова стала «Королевой Балтии 2025».

Многодетная мама Татьяна Крылова из Великих Лук получила титул «1-я Вице-Миссис Северо-Запад 2025».

В дирекции конкурса отметили, что представительницы Псковской области получили в рамках финальной церемонии награждения не по одной номинации, что подтверждает хорошую подготовку участниц от региона.

Конкурс проходил в Петербурге в течение недели, в рамках которой участницы проходили разнообразные этапы: кулинарный, авто-леди, защита социальных проектов, пляжный и другие.

Помимо участниц, в финале конкурса «Миссис Северо-Запад и Балтия 2025» Псковскую область представляли:

Миссис GrandMa Universe — Светлана Шумейко,

Миссис Северо-Запад классик 2024 — Татьяна Цветкова,

1-я Вице Миссис Северо-Запад и абсолютная королева Пскова — Кристина Разумович,

Миссис Великие Луки классик 2024 — Наталья Мазорук.

В жюри финала вошли псковички:

Миссис Россия 2024 гран-при — Кристина Ларченко,

Королева Северо-Запада 2024 — Алена Силина.

Ведущим мероприятия стал директор фестивалей «Мисс/Миссис Псков» и «Мисс/Миссис Великие Луки» — Николай Королев. Специальными гостями финального шоу выступили артисты королевского шоу-балета «Баккара».