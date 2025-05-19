Общество

В детской областной больнице в Пскове возобновляется приём врача-гематолога

С 9 июня в Детской областной клинической больнице в Пскове возобновляется приём врача-гематолога. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фотография: комитет по здравоохранению Псковской области

Команда больницы пополнилась новым специалистом - Татьяной Быковой, главным детским онкологом-гематологом Северо-Западного федерального округа РФ. Сфера научных интересов: орфанные заболевания у детей.

Предварительная запись на прием по телефону: 8(8112) 324-238; 324-239 (регистратура КДЦ) или лечащим врачом в системе КВАЗАР, также возможно записаться через отдел госпитализации: 8(8112) 324-266.