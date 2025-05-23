Общество

В псковском УФСИН определили лучшего психолога

В УФСИН России по Псковской области прошел I этап ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший психолог уголовно-исполнительной системы Российской Федерации». В состязании приняли участие 6 специалистов из подведомственных учреждений, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Открыла мероприятие начальник психологической службы УФСИН России по Псковской области Оксана Селезнева. Она пожелала участникам успешного прохождения всех конкурсных этапов и выразила благодарность за их преданность профессии.

Собравшиеся продемонстрировали уровень теоретических знаний, практические навыки в решении задач, ежедневно возникающих в ходе служебной деятельности, показали видеовизитки о своей профессии, презентовали авторские видеозанятия. Оценивало конкурсантов компетентное жюри в состав которого была приглашена старший преподаватель кафедры психологии ПсковГУ Татьяна Гучкова.

По итогам I этапа ежегодного конкурса «Лучший психолог уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» места распределились следующим образом: «бронза» у начальника психологической лаборатории ИК-3 (поселок Идрица) Ирины Гусевой, «серебро» завоевала психолог ИК-6 (поселок Сосновый Бор) Наталья Нестерова, первое место у Ирины Стебнюк, проходящей службу в СИЗО-2 города Великие Луки.

Победитель представит ведомство в следующем этапе конкурса среди лучших психологов территориальных органов Северо-Западного федерального округа.