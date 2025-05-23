Общество

Россиянам рассказали, чем опасно купание в мае

Даже непродолжительное нахождение в холодной воде, которая в мае еще не прогрелась до комфортных значений, может спровоцировать заболевания мочеполовой системы, органов дыхания, а также возрастает риск холодового шока, появления судорог, остановки дыхания, может произойти спазм сосудов, повышение артериального давления, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Тепло в мае очень обманчиво. Как бы не было бы жарко, вода еще не успевает прогреться и можно легко получить переохлаждение. Даже непродолжительное нахождение неподготовленного человека в холодной воде может спровоцировать заболевания мочеполовой системы, органов дыхания. Опасность заключается и в том, что человек сам может не распознать начинающееся переохлаждение. Первые признаки переохлаждения - синеющий цвет губ и гусиная кожа. Купание в холодной воде может оказывать различное влияние на организм, включая эндокринную систему. Сильный холод - это всегда стресс для организма, а значит он может вызвать выброс кортизола, что при частом повторении может привести к дисбалансу в гормональной системе. Вообще нашей эндокринной системе отводится такая функция, как терморегуляция, и при воздействии холода у некоторых людей может быть спровоцирован больший выброс гормонов», - рассказал Тяжельников.

Врач подчеркнул, что большой перепад между температурой тела и воды - для организма большой стресс. Возрастает риск холодового шока, появления судорог, остановки дыхания, может произойти спазм сосудов, повышение артериального давления.

«От купания в холодной воде категорически нужно воздерживаться людям, у которых снижены адаптационные ресурсы. Это люди с хроническими заболеваниями, пожилые. У них может произойти резкое ухудшение здоровья. Также в мае нельзя разрешать купаться детям даже при жаркой погоде. У них организм еще не умеет быстро приспосабливаться к изменению условий внешней среды, и купание в холодной воде приведет к снижению иммунитета и заболеваниям», - пояснил Тяжельников.

Собеседник добавил, что люди, занимающиеся закаливанием, могут начинать сезон при температуре воды 18 градусов, а безопасной для всех считается температура от плюс 22 - плюс 24 и выше, пишет РИА Новости.

«Даже при комфортной температуре нужно давать организму время на адаптацию: ни в коем случае не окунаться сразу, а следует медленно заходить в воду, начинать с коротких заплывов, хорошо вытираться полотенцем после купания, не находиться долго в мокрой одежде. Особенно опасно окунаться в водоём разогревшись на солнце или приняв алкоголь», - отметил он.