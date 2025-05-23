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Михаил Ведерников: Поздравляю всех наших выпускников с окончанием школы

Поздравляю всех наших выпускников с окончанием школы, написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Друзья, для каждого из вас это важный, волнительный и трогательный праздник. Немного грустно прощаться с учителями, друзьями и одноклассниками, с которыми вы провели столько лет. Но впереди вас ждёт новый жизненный этап – взрослый и ответственный, полный свершений и достижений. Вы встретите новых друзей, реализуете планы на жизнь и поставите цели, к которым будете идти. Уверен, вы построите то будущее, о котором вы мечтаете. Главное – верьте в себя и свои силы!» - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор пожелал выпускникам успешно сдать экзамены и получить высокие баллы, чтобы двигаться дальше и стремиться к большему.

«У вас всё получится! Успехов вам, ребята!» - заключил глава региона.