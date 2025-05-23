Общество

Представители системы здравоохранения Псковской области приняли участие в ярмарке вакансий

23 мая в Институте медицинского образования центра Алмазова прошла ярмарка вакансий, в которой приняли участие представители системы здравоохранения Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению региона.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

«Это мероприятие стало отличной возможностью для студентов и молодых специалистов ознакомиться с актуальными предложениями трудоустройства, задать вопросы представителям медицинских учреждений и узнать о перспективах карьеры в здравоохранении региона, - рассказали в комитете по здравоохранению.

Ярмарка вакансий позволяет не только расширить горизонты для будущих врачей, но и укрепить связи между учебными учреждениями и медицинскими организациями. Участники могли получить необходимые консультации, а также обсудить условия работы, требования и возможности дальнейшего обучения.

Также состоялась экскурсия по стимуляционному центру института Алмазова.