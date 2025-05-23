Общество

Врач рассказала о способах защиты от солнца людям с бледной кожей

Люди с бледной кожей имеют повышенный риск обгореть под солнцем в летний период даже при использовании солнцезащитного крема. Об этом рассказала дерматовенеролог Скандинавского центра здоровья Анна Матвеева.

«У людей с I–II фототипами кожи в эпидермисе содержится мало меланина — пигмента, который помогает блокировать ультрафиолет. К этим фототипам относятся светлокожие люди с голубыми, серыми или зелеными глазами и рыжими или светлыми волосами», — заявила эксперт.

По ее словам, кожа у людей с данными фототипами практически не загорает и при коротком пребывании на солнце обгорает. Она отметила, что при такой особенности у человека преобладает феомеланин — пигмент, который менее эффективен в защите от ультрафиолета.

«Людям, которые находятся в группе риска обгорания, подходят кремы с SPF 50 и защитой от UVA. Сейчас большинство таких средств выпускаются с минеральными фильтрами (содержат натуральные частицы, которые остаются на поверхности кожи и отражают ультрафиолет)», — сказала Матвеева.

Она добавила, что также можно выбрать формулы крема с фотостабильными фильтрами, которые защищают кожу дольше и не теряют свои полезные свойства при воздействии ультрафиолета. Пользоваться такими средствами необходимо каждые два часа после того, как кожа намокла или человек вытер ее полотенцем.

«Даже в пасмурную погоду до 80% ультрафиолета проходит сквозь облака. Снег и вода отражают солнечные лучи и усиливают их воздействие. Поэтому защита требуется круглый год, не только летом», — добавила эксперт.

При появлении любых покраснений человеку стоит сразу же уйти в тень и охладить кожу, после чего увлажить поврежденное место средством с пантенолом, каламином или алоэ вера, пишет «Газета.ru».