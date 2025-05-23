Общество

Скончалась почётный гражданин Новосокольников Александра Базлова

Почетный гражданин города Новосокольники Галина Базловой скончалась сегодня, 25 мая. Об этом сообщил глава Новосокольнического района Виталий Соловьёв в своём Telegram-канале.

Фото: Виталий Соловьёв/ Telegram-канал

«Знал и уважал эту женщину всю свою жизнь. О ней невозможно было не знать, настолько она была активна, заметна, коммуникабельна. Она обладала глубокими знаниями русской литературы, культуры, истории. Её всегда слушали окружающие люди не перебивая – так интересно и грамотно была построена её речь», - написал он.

Галина Базлова внесла заметный вклад в развитие сферы образования района, культуры, местного самоуправления. Долгие годы она несла общественную обязанность по работе с ветеранами района, была инициатором мероприятий, вовлекающих ветеранов в активную жизнь. Например, проводила конкурсы «Ветеранское подворье».

«Совсем недавно Галина Александровна заходила в администрацию, участвовала в подведении итогов празднования юбилея Великой Победы и вносила предложения по улучшению работы по подготовке таких значимых праздников. Не верится, что этот активный человек ушел от нас навсегда», - поделился Виталий Соловьёв.