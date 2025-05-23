Общество

В псковском подворье напомнили, почему нельзя подбирать птенцов

Подбирая птенцов, люди не спасают их, а губят. Об этом напомнили в сообществе ВКонтакте подворья «Птичий дворик» города Пскова сегодня, 25 мая.

«Друзья, последние дни просто вал обращений по птенцам. Очень просим вас никого не подбирать, за малышами наблюдают родители, даже если вы их не видите. И вы не спасаете, а скорее губите подобранную птицу-подростка. Выкормить их довольно сложно. Если нужно защитить от кошек/собак, пересадите на куст рядышком или ветку повыше. И уходите», - отметили в сообществе.

Также отдельно в подворье рассказали о зайчатах, которых тоже не стоит подбирать. Их почти невозможно выкормить в неволе, так как по статистике среди них очень высокая смертность.

«Пожалуйста, не приближайтесь и не подбирайте, их навещают мамы, но после запаха человека могут больше не вернуться», - уточнили в «Птичьей дворике».