На площадке родильного дома в Великих Луках 1 июня пройдёт праздник

Жителей Великих Лук приглашают принять участие в празднике в День защиты детей, 1 июня. Такое мероприятие на площадке родильного дома будет проходить впервые. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в в комитете по здравоохранению Псковской области.
В программе:
- Поздравления от главного врача ПКПЦ Марии Грищук и заведующей филиалом «Великолукский родильный дом» Надежды Ксенофонтовой
- Выступление хореографического ансамбля «Феникс»
- Музыкальный номер от ансамбля «Гармонисты Великих Лук»
- Анимационная программа от центра «Лимпопо»
- Аквагрим
- Шоу мыльных пузырей
- Игры, конкурсы и призы для детей.
Начало в 11:00. Место проведения: площадка возле роддома.