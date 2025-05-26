Общество

Школьников из Псковской области приглашают в спецпроект «Всегда готов!»

Проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявляет о старте регистрации на спецпроект «Всегда готов!» для ребят от 14 до 17 лет. В четвертом сезоне участникам из Псковской области предстоит пройти два конкурсных этапа: творческая заявка и творческое задание. Благодаря победе в спецпроекте 200 школьников из разных регионов России отправятся на обучающую программу в мастерскую управления «Сенеж». Заявку на участие можно подать до 22 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Россия – страна возможностей».

Фотографии: АНО «Россия – страна возможностей»

Спецпроект «Другого Дела» «Всегда готов!» посвящен патриотической тематике. Он впервые стартовал к столетию пионерского движения. Его цель – популяризация духовно-нравственных ценностей, традиций поколений и патриотического воспитания среди подростков 14 – 17 лет, а также отбор активистов проекта «Другое Дело». Участниками специального проекта в 2024 году стали пять тысяч подростков, среди которых двое жителей Псковской области – победителями.

«В этом году ожидается более 10 тысяч участников спецпроекта со всех регионов страны, а название «Всегда готов!» отражает его суть – быть готовым к новым знаниям, свершениям и возможностям, которые дает президентская платформа. Для ребят подготовлена насыщенная программа с ведущими медиаспикерами, блогерами и креаторами. Вместе с ними они смогут прокачать навыки создания вирального и UGC-контента, работы с соцсетями и личным брендом, а также найти единомышленников», – подчеркнул первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Традиционно спецпроект проходит в два этапа: творческая заявка и творческое задание. На первом этапе экспертная комиссия анализирует мотивационные анкеты ребят, чтобы выбрать самых ярких, активных и заинтересованных. Псковским школьникам предлагают рассказать о себе, своих успехах в разных сферах, хобби и профессиональном опыте. Анкеты являются визитными карточками конкурсантов, они отражают их социальную активность и жизненные ценности. На втором конкурсном этапе участники создают творческую работу, а победители получают возможность принять участие в выездной программе «Другого Дела». За каждый этап участники получают баллы и могут обменять их на призы в сервисе «Другое Дело»: стажировки, путешествия, онлайн-подписки, экскурсии, мерч и многое другое.

Дополнительные пять баллов на первом конкурсном этапе участники этого сезона смогут получить, опубликовав оригинальный мотивационный пост на своей странице ВКонтакте на тему «Моя маленькая победа, которая стала поворотным моментом в жизни». А источником для вдохновения ребят при создании творческой работы второго конкурсного этапа станут герои нашего времени, исторические персонажи, мотивирующие цитаты, музыкальные композиции, любимые книги и ключевые идеи авторов, впечатления от кинофильмов, мультфильмов и сериалов, кроме того, необычные локации родного города или региона. Победители 2025 года отправятся на выездную программу в Солнечногорск, в образовательный центр президентской платформы «Россия – страна возможностей», – Мастерскую управления «Сенеж».

По словам организаторов, для участников «Всегда готов!» – это уникальный шанс найти единомышленников и друзей со всей страны и получить новый опыт под руководством наставников «Другого Дела».