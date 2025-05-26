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Общество

Штрафы для родителей за неисполнение обязательств по воспитанию детей предложили увеличить до 2 тысяч рублей

26.05.2025 14:02|ПсковКомментариев: 0

Правительство РФ предлагает увеличить штрафы для родителей за несоблюдение обязанностей по воспитанию детей, сообщил источник, знакомый с соответствующими поправками, подготовленными для внесения в Госдуму.

Согласно проекту поправок, «в целях создания дополнительного механизма противодействия совершению несовершеннолетними противоправных деяний, в том числе экстремистской направленности, и предполагает повышение размера административного штрафа за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» КоАП», сказал источник со ссылкой на соответствующий документ.

Действующая редакция части 1 статьи 5.35 КоАП (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних) предусматривает административное наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей, при этом данный размер не пересматривался с момента вступления в силу КоАП.

Проектом поправок предлагается повысить размер административного штрафа, предусмотренного санкцией части 1 статьи 5.35 КоАП, установив его в величине от 500 до 2 тысяч рублей.

Поправки предлагается внести ко второму чтению проекта закона № 770483-8, который предусматривает усиление административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральным законом, в том числе их изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды.

Так, санкции за указанное правонарушение предлагается дополнить таким административным наказанием, как обязательные работы на срок до 100 часов с конфискацией предмета административного правонарушения, пишет «Интерфакс».

Источник: Псковская Лента Новостей
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