На 24-м году жизни скончалась псковская поэтесса Валерия Чудская

Псковская поэтесса Валерия Чудская скончалась 24 мая на 24-м году жизни, сообщается в группе поэтессы в соцсети «ВКонтакте».
Фото: «Лера Чудская» / «ВКонтакте»
«Живой тебя представить так легко, а в смерть твою поверить невозможно! С тяжёлым сердцем я сообщаю о том, что 24 мая не стало нашей Лерочки», - говорится в сообщении.
Отпевание будет проходить 28 мая в Соборе Святой Троицы в городе Невель. Прощание и захоронение также в Невеле.
По сообщениям близких девушки в соцсетях, причиной смерти стал несчастный случай.