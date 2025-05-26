Общество

МВД призвало россиян не верить, что в Telegram можно заработать на лайках

Мошенники, представляясь сотрудниками крупных маркетплейсов, стали рассылать сообщения в Telegram, предлагая заработать на «лайках», предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«В ТГ фиксируется рассылка сообщений с предложениями о заработках на «лайках». В этот раз мошенники отправляют голосовые сообщения, представляясь работниками крупных маркетплейсов», - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, если откликнуться на такого рода сообщение, аферисты предложат выполнить простые задания и даже выплатят символическое вознаграждение. Завоевав доверие, от гражданина потребуют «выкупить товар», приобрести «премиум-аккаунты» или под любым другим предлогом вложиться, чтобы повысить доход, пишет РИА Новости.

В отдельных ситуациях соискателя убедят скачать приложение «для работы», под видом которого распространяется вредоносное программное обеспечение, уточнили в ведомстве. «Жертвами мошеннических схем в сфере трудоустройства чаще становятся молодые люди, находящиеся в поисках работы, которую можно совмещать с учебой», - заключили в МВД.