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Общество

«Беседка»: Как стать моделью? ВИДЕО

27.05.2025 11:47|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 27 мая.

Гости студии - руководитель проекта «Созвездие» Елена Горячёва, партнер проекта — хореограф Иван Жидков и фотограф Виталий Петров. Все они - часть новой школы моделей, которая скоро откроет свои двери, и сегодня в студии рассказали о проекте более подробно.

Кто его автор и как возникла идея создать школу моделей? В чем его принципиальное отличие от других? Кому подойдет школа «Созвездие»? Как будут организованы занятия? Какую роль в проекте играют танцы? Как записаться в школу моделей?

Об этом и многом другом — в эфире. Ведущая — Ирина Вересова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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