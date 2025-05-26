Общество

Оказанию первой помощи в 2025 году обучились более 26 тысяч псковичей

В Псковской области по поручению президента продолжается обучение граждан навыкам оказания первой помощи. За 4 месяца 2025 года в регионе прошли подготовку свыше 26,5 тысячи человек. В прошлом году обучили более 22,6 тысячи жителей Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Обучением населения навыкам оказания первой помощи в каждом муниципальном образовании занимаются специально подготовленные инструкторы. Занятия проводятся на базе образовательных, культурных и спортивных учреждений.

Пройти обучение в Пскове можно на площадке стадиона «Машиностроитель» (улица Кузнецкая, 25) и Псковского городского молодежного центра (улица Максима Горького, 15). Запись проводится в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Получить справочную информацию можно по телефонам: 8 (112) 29-11-31, 29-11-29.

Навыкам оказания первой помощи в Псковской области также обучают в региональном отделении Российского Красного Креста, центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин», а также региональном учебно-методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, добавили в правительстве.