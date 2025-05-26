Общество

Отчет контрольно-счетной палаты заслушают в Великолукской гордуме 30 мая

28-е очередное заседание Великолукской городской Думы седьмого созыва состоится в Великих Луках 30 мая в 10:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Фото: Великолукская городская Дума

В рамках заседания будет обсуждаться отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Великие Луки за 2024 год. Также рассмотрят назначение исполняющей обязанности заместителя главы администрации города по социальной сфере на высшую должность.

Депутатам предстоит внести изменения в решения Великолукской городской Думы «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Город Великие Луки», «Об утверждении Положения о порядке предоставления в субаренду объектов нежилого фонда муниципальной собственности города Великие Луки».

Также рассмотрят мероприятия по оптимизации расходов бюджета города на решение вопросов местного значения и утверждение тарифов на дополнительные платные услуги, предоставляемые образовательными учреждениями города.

Заседание состоится по адресу: город Великие Луки, площадь Ленина, дом №1.