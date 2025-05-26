Общество

Госдума приняла закон о блокировке сайтов по продаже незарегистрированных БАДов

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о блокировке сайтов по продаже биологически активных добавок (БАДов) без свидетельства о государственной регистрации.

Госдума приняла правительственный законопроект в первом чтении в июле 2024 года. Ранее комитет ГД по охране здоровья рекомендовал Думе принять его во втором чтении.

Законом запрещается распространение информации, содержащей предложение о розничной торговле БАДами, в том числе дистанционным способом, розничная торговля которыми запрещена в соответствии с законом. Отмечается, что сайты с данной информацией попадут в реестр запрещенных и будут заблокированы.

Подчеркивается, что в перечень биологически активных добавок будут включены те БАДы, в том числе произведенные в России, отвечающие установленным правительством РФ критериям качества и их эффективности в зависимости от степени влияния на здоровье человека, а также требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

Добавляется, что кабмин РФ вправе устанавливать особенности регулирования применения БАДов, а также особенности их регистрации.

Кроме того, Минздрав России совместно с Роспотребнадзором будут определять перечень БАДов и перечень показаний к их применению. Таким образом, врачи смогут назначать своим пациентам зарегистрированные БАДы, включенные в перечень, при наличии соответствующих медицинских показаний у пациентов.

Как рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, Роспотребнадзор наделяется правом оперативно и в досудебном порядке блокировать доступ к сайтам, распространяющим информацию о БАДах, запрещенных к продаже. Он уточнил, что раньше для блокировки сайта через суд уходило минимум три месяца.

«Сейчас эта процедура будет практически моментальной. Это значительно сократит срок изъятия незарегистрированных или опасных для здоровья БАДов из незаконного оборота и защитит здоровье граждан», - добавил парламентарий.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.