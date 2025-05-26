Общество

Охоту на короедов-типографов объявили в Пушкинском заповеднике

Государственном Пушкинском заповеднике, в парках мемориальных «Михайловского» и «Тригорского», установлены феромонные ловушки для короеда-типографа, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе информации учреждения со ссылкой на главного хранителя музейных лесов и парков Галину Пиврик.

Фотография: музей-заповедник «Михайловское»

«Феромонные ловушки барьерного типа устанавливают для отлова жуков короеда-типографа, в нашем случае — для защиты еловых насаждений от этого опаснейшего вредителя хвойных пород. В «Михайловском» объектом защиты является въездная «Еловая аллея», в Тригорском — «Ель-шатёр», — рассказала хранитель.

Галина Пиврик пояснила, что к каждой ловушке прикрепляется пакетик-диспенсер, который содержит феромон. Концентрация вещества в приманке значительно превышает естественную, поэтому насекомые стремятся в ловушку, а не заселяют деревья в радиусе её действия. «Феромон короеда-типографа не привлекает в ловушку полезных насекомых, так как насекомых различных видов привлекают разные по составу феромоны. Эти препараты разрешены для широкого применения, они не загрязняют окружающую среду и безопасны для людей и животных», — подчеркнула хранитель. Она добавила, что для пущей сохранности ловушек к ним прикреплены таблички для посетителей с разъясняющим текстом.

Также Галина Пиврик сообщила, что в парке усадьбы «Михайловское» на сегодня размещено 12 ловушек, в парке «Тригорского» — три. Феромон для Пушкинского заповедника приобрели меценаты и доброхоты музея — ЛПК Shelon (посёлок Дедовичи).