Общество

Лицеисты познакомились с работой экспертно-криминалистического центра в Пскове

Ученики 8 класса многопрофильного правового лицея №8 в рамках профориентационной работы побывали на экскурсии в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Об основах криминалистики ребятам рассказали сотрудники службы. Со спецификой работы гостей познакомили старший эксперт подполковник полиции Ирина Толкачева и старший эксперт капитан полиции Вероника Лотоцкая. Они рассказали о различных видах экспертиз: дактилоскопической, баллистической, почерковедческой, фоноскопической, технико-криминалистической и других. Эксперты центра познакомили ребят со своей работой.

В ходе экскурсии в баллистической лаборатории ребята узнали об особенностях и возможностях экспертизы оружия. В химической лаборатории школьникам показали оборудование, на котором исследуют наркотические вещества, предупредили об опасности их употребления. Также ребятам продемонстрировали, как исследуются, к примеру, спиртосодержащие жидкости. Гости узнали, как ведется осмотр места происшествия, как изымаются следы пальцев руки, что помогает выявить фальшивые денежные купюры.

В ЭКЦ рассказали, что школьники узнали для себя много нового, интересного. Некоторые из ребят уже задумываются о поступлении в вузы и рассматривают направление «эксперт-криминалист», как будущую профессию.

На память у ребят остались новые знания, впечатления и самостоятельно снятые отпечатки пальцев.