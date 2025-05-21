Общество

24% псковичей хотели бы возглавить компанию, в которой работают

24% псковичей хотели бы возглавить компанию, в которой работают. При этом мужчины значительно амбициознее, чем женщины: о должности гендиректора мечтают 32% представителей и лишь 16% работающих жительниц Пскова. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Стремление к руководящей позиции сильнее выражено у сотрудников с зарплатой выше среднего: среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, о таком витке карьеры мечтают 31%, тогда как среди тех, чей доход меньше, — только 24%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего хотели бы стать директорами компании, в которой работают, менеджеры по логистике (38%), специалисты по клиентскому обслуживанию (31%) и продажам (30%). Менее всего стремятся к этой руководящей должности бухгалтеры (9%), психологи (8%), а также фармацевты и секретари (по 7%).