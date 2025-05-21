Общество

Сотрудников пограничной службы чествовали в Пскове

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню пограничника, состоялось в Пскове 28 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

Для присутствующих была организована выставка современной техники. Здесь можно было увидеть новейшие технические средства охраны границы, вооружение и автомобильную технику, которую используют российские пограничники для защиты рубежей.

На мероприятии присутствовали председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, глава города Пскова Борис Елкин и другие гости.

В начале зачитали приветственный адрес директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова.

«Дорогие товарищи, от имени руководства Федеральной службы безопасности поздравляю военнослужащих и ветеранов пограничных органов с Днём пограничника. Этот праздник — дань всенародного уважения тем, кто всегда самоотверженно, порой ценой жизни защищает рубежи Отечества, обеспечивает его независимость, суверенитет и территориальную целостность. В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы, склоняем головы перед беспримерным мужеством советских пограничников, героически сражавшихся за каждую пядь родной земли. Они первыми приняли на себя в июне 1941 года мощный удар немецко-фашистских войск и сателлитов, до конца выполнили воинский долг и навеки обессмертили себя в народной памяти. Сегодня новое поколение сотрудников пограничных органов достойно продолжает дело своих предшественников. Верность присяге и патриотизм, силу духа проявили российские пограничники на российско-украинском участке государственной границы, в Курском, Белгородском и Брянском приграничье. Это останется в памяти поколений, как пример мужества, самоотверженности и непоколебимой веры в правое дело. Слова не могут залечить боль утраты. Мы разделяем это горе и сделаем все возможное, чтобы поддержать семьи погибших и обеспечить им достойную жизнь. Всегда будем рядом, - сказал Александр Бортников. - Уверен, что пограничники будут и впредь успешно решать поставленные задачи, достойно выполнять договоры. Особые слова благодарности и признательности ветеранам за сохранение и приумножение славных традиций, патриотическое воспитание подрастающего поколения, большую помощь в работе по подготовке к пограничной службе».

Затем к присутствующим обратился начальник Погрануправления ФСБ России по Псковской области генерал майор Александр Чиликин.

«Уважаемые ветераны, присутствующие гости, поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. 28 мая – символ народной памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отечества. В условиях сложной и напряженной обстановки на рубежах мы решаем многоплановые задачи по укреплению безопасности страны и защите ее интересов. Благодарю всех сотрудников пограничного управления, начальников пограничных застав, КПП, командиров катеров за добросовестное выполнение обязанностей на порученных участках. Особые слова благодарности подразделениям мобильных действий, которые, оставаясь верными воинской присяге, проявляя мужество и высокий профессионализм на российско-украинском участке государственной границы, как и в начале Великой Отечественной войны, стали серьезной преградой для противника. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы мы чтим память советских пограничников и наших боевых товарищей, героически погибших в Курском приграничье в августе прошлого года. Они отдали самое ценное – свою жизнь во имя безопасности и мирного будущего нашей Родины. Прошу почтить их память минутой молчания», - сказал Александр Чиликин.