Общество

Вера Емельянова: Мы можем смело гордиться результатами наших детей

В Пскове прошло совещание по подведению итогов реализации всероссийского проекта «Навигаторы детства» за 2024–2025 учебный год. В мероприятии приняла участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, которая выступила с приветственным словом и отметила важность совместной работы всех участников проекта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Приятно приветствовать вас и всех, кто собрался в этом зале. Это не просто социальные партнеры, это настоящие соратники, сотрудники, соучастники того большого процесса, который сегодня мы все с вами реализуем в рамках стратегии развития системы образования страны», — сказала Вера Емельянова.

Она подчеркнула, что перед образовательным сообществом стоят серьезные задачи, поставленные руководством страны и министерством образования.

«Мы понимаем, какую ответственность мы все сегодня несем за будущее поколение, за тех детей, которые сегодня стояли на этой сцене и находятся сегодня в наших с вами руках», — отметила первый заместитель губернатора.

Вера Емельянова выразила благодарность участникам проекта за активное участие и профессионализм: «Я хочу поблагодарить вас за понимание этих задач, за активное участие в их реализации. Прошедший 2024 год и учебный период до сегодняшнего дня говорят о том, что положительные результаты в развитии воспитательной работы и всего образовательного комплекса региона налицо, и мы можем смело гордиться результатами наших детей».

Особое внимание она уделила роли советников по воспитанию: «Советники по воспитанию сегодня становятся ключевой фигурой в педагогическом процессе и обеспечивают взаимодействие и коммуникации всех секторов работы с ребенком. Это и педагоги, и родители, и общественные организации, и социальные партнеры. Всем им нужно вложить в душу и сердце наших детей понимание, что они у нас самые любимые, самые нужные нам, великие патриоты нашей страны».

В завершение своего выступления Вера Емельянова пожелала участникам успешной работы и отметила поддержку со стороны региональных властей: «Правительство Псковской области, губернатор Михаил Юрьевич Ведерников внимательно следят за процессом и готовы оказывать всяческую поддержку всем начинаниям, которые исходят от вас».