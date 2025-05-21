Общество

В Пскове стартовало совещание по подведению итогов реализации проекта «Навигаторы детства»

В городе Пскове состоялось Совещание по подведению итогов реализации проекта всероссийской проекта «Навигаторы детства» в Псковской области за 2024-2025 учебный год стартовало в Пскове 28 мая в гимназии № 29, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Олесия Кривченкова / ПЛН

Зал вместил в себя множество почетных гостей: представителей исполнительной и законодательной власти региона, руководителей органов управления образованием, членов администраций образовательных организаций области, социальных партнеров и друзей проекта.

Открывающее слово было предоставлено первому заместителю губернатора Псковской области Вере Емельяновой.

«В этой аудитории нет необходимости говорить о том, сколь серьезный сегодня период мы переживаем, сколь значимые цели и задачи, поставленные руководителем страны и нашим министерством перед образовательным сообществом. Мы понимаем, какую ответственность мы все сегодня несем за будущее поколение, за тех детей, которые сегодня стояли на этой сцене и находятся сегодня в наших с вами руках. Я хочу поблагодарить вас за понимание этих задач, за активное участие в их реализации и за то, что прошедший 2024 год, мы за него будем отчитываться, и за учебный до сегодняшнего дня, говорит о том, что положительные результаты в развитии воспитательной работы и всего образовательного комплекса региона налицо, и мы можем смело гордиться результатами наших детей»,- сказала Вера Емельянова.

В рамках торжественного мероприятия прошло и награждение благодарностями от комитета по образованию Псковской области советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Благодарности получили:

Анна Агаева;

Екатерина Андал;

Светлана Кортенко;

Татьяна Одинцова;

Ольга Жданова.

С докладом о проделанной работе выступила региональный координатор всероссийского проект «Навигаторы детства» в Псковской области Юлия Колбасова.

В ходе совещания участники обсудят результаты работы проекта, достигнутые успехи и перспективы дальнейшего развития Псковской области. Особое внимание уделялось эффективности реализованных мероприятий, взаимодействию с образовательными учреждениями и вовлеченности детей и родителей.

Мероприятие стало важной площадкой для обсуждения стратегий развития «Навигаторов детства» в регионе, направленных на поддержку и развитие детей, их творческих и интеллектуальных способностей.