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Общество

Псковская и Витебская области обменялись опытом борьбы с кибермошенниками

28.05.2025 15:51|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура Псковской области приняла делегацию коллег из Витебска (Республика Беларусь). 28 мая состоялась рабочая встреча по обмену опытом в сфере профилактики мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и практики возмещения ущерба, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Во встрече приняли участие представители органов прокуратуры обеих стран. От российской стороны присутствовали, в частности, прокурор Псковской области Андрей Мошков, заместитель руководителя аппарата Генеральной прокуратуры России Рахиба Сулейманова, начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Псковской области Егор Попов. 

Белорусскую сторону представляли прокурор Витебской области старший советник юстиции Андрей Скурат (глава делегации), заместитель прокурора Витебской области старший советник юстиции Владимир Гук, начальник организационно-контрольного отдела прокуратуры Витебской области советник юстиции Марина Запрудская и заместитель начальника отдела прокуратуры Витебской области по надзору за исполнением законодательства в войсках Игорь Метелица. 

С приветственным словом к присутствующим обратился прокурор Псковской области Андрей Мошков. Он отметил важность сотрудничества в борьбе с преступностью и подчеркнул актуальность обсуждаемых тем.

«Наше сотрудничество строится на регулярном обмене значимой информацией, направленной на противодействие преступности. Сегодняшняя встреча проходит в очном формате, и мы поделимся передовыми методами профилактики мошенничеств, совершенных с использованием современных технологий, а также практикой возмещения ущерба потерпевшим», — сказал Андрей Мошков.
 

Прокурор обратил внимание на рост киберпреступности: «При значительном росте киберпреступности злоумышленники продолжают находить новые способы обмана, а последствия их действий наносят колоссальный ущерб как гражданам, так и государству в целом. Уверен, что наше обсуждение пройдет плодотворно и будет способствовать повышению эффективности борьбы с преступностью».

В зале присутствовали представители Псковского областного суда, Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры области. Также в мероприятии участвовали прокуроры городов и районов Псковской области и молодые специалисты, которые получили возможность ознакомиться с опытом прокуратуры Витебской области в борьбе с мошенничеством.

«Надеюсь на благотворную работу и плодотворное сотрудничество», — заключил Андрей Мошков.

В свою очередь прокурор Витебской области Андрей Скурат отметил, что схемы мошенничества становятся все более изощренными, а население не успевает адаптироваться.

«Регистрируются все новые и новые способы мошенничества, осуществляемые с использованием интернета. Преступность в этой сфере настолько быстро развивается, что пока наши граждане усваивают, что нельзя предоставлять личные данные и номера банковских карт по телефону "сотрудникам банков", им уже звонят несуществующие работники правоохранительных органов и вводят их в заблуждение», — отметил Андрей Скурат.

Он подчеркнул, что «ежедневно регистрируются факты мошенничеств через социальные сети — по продаже товаров, билетов на мероприятия, оказанию услуг и так далее. Создаются мошеннические схемы, преступная деятельность которых выходит за границы одного государства и наносит ущерб на тысячи евро. Виной всему уже становится практика удаленного взаимодействия, когда контакт между преступником и жертвой происходит без личной встречи».

Прокурор добавил, что активно используются бесконтактные способы вывода похищенных денег за границу: «Нужно признать, что в ходе сегодняшнего мероприятия мы вряд ли полностью решим проблему киберпреступности, но конструктивный диалог правоохранительных органов двух соседних областей и стран — это важный шаг в решении существующих проблем».

 

Он также отметил, что государственные органы России и Белоруссии постоянно держат руку на пульсе происходящих процессов, регулярно обмениваются информацией и оказывают правовую помощь в рамках достигнутых соглашений. Совместная работа правоохранительных органов позволяет оперативно и грамотно решать задачи по защите конституционного строя, прав и свобод граждан, укреплению законности и общественной безопасности.

«Я уверен, что откровенный обмен мнениями позволит более глубоко изучить текущую ситуацию, выявить проблемные вопросы и наметить эффективные механизмы их решения, — подчеркнул Андрей Скурат. — Взаимодействие в сфере противодействия международным угрозам — это наш общий долг и важная задача».

Источник: Псковская Лента Новостей
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