Общество

Более 18 тонн лосося не пропустили через границу РФ в Псковской области

В пункте пропуска Убылинка в Пыталовском районе государственные инспекторы управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль партии атлантического лосося общим весом 18,5 тонны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, выявлены нарушения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе контрольно-надзорных процедур специалист ведомства установил отсутствие разрешения комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на ввоз рыбы, следующей из Дании в грузовом отсеке автомобиля через МАПП Убылинка.

Также номер пломбы, зафиксированный в ходе ветеринарно-санитарного досмотра, не соответствовал данным о номере пломбы, указанным в ветеринарном сертификате на экспортируемую на таможенную территорию Евразийского экономического союза пищевую продукцию.

Ввоз лосося на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза.