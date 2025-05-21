Общество

Наблюдатели из числа родителей в РФ зафиксировали 115 нарушений на ЕГЭ

Родители, привлеченные к наблюдению на пунктах ЕГЭ, зафиксировали 115 нарушений во время первых экзаменов, которые начались с 23 мая. Об этом журналистам сообщили в Рособрнадзоре.

«В этом году Рособрнадзор активно привлекает родителей обучающихся, в том числе представителей родительских комитетов, к мониторингу хода экзаменов. Они следят за соблюдением прав выпускников и за ходом экзамена. На первых экзаменах в экзаменационных пунктах присутствовало 4 164 родителя. Общее количество нарушений, зафиксированных родителями, составило 115», - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.