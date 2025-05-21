Общество

В Пскове руководители поколения X обладают большим авторитетом в работе — опрос

В Пскове руководители поколения X обладают большим авторитетом в работе, поколения Y — сильнее в IT. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители предприятий и организаций из Пскова.

Теория поколений — это концепция, согласно которой каждое поколение людей обладает уникальными характеристиками, ценностями, убеждениями и поведенческими особенностями, сформировавшимися под влиянием социальной и исторической среды. Сервис SuperJob решил исследовать, существуют ли различия в управлении подчиненными между руководителями поколения X (родившимися примерно в 1961—1984 годах) и поколения Y (1985—2004). Псковичи выбрали качества, которые в лучшей степени характеризуют отношение к работе и команде их непосредственного руководителя.

Начальники 40+ в 2 раза чаще являются несомненными авторитетами для подчиненных (о таком качестве упомянул каждый пятый работающий под их руководством и лишь каждый десятый, работающий под руководством более молодых управленцев). Руководители из поколения X также часто являются примерами прагматичного и реалистичного подхода к труду (15 и 14% голосов опрошенных).

Молодые управленцы сильнее в IT — об их высоком уровне развития digital-навыков сообщили 13% подчиненных, в отношении руководителей старше 40 лет — лишь 10%. Начальники из поколения Y чаще исповедуют принцип «на равных» с подчиненными (27 и 20% соответственно) и неформальный стиль общения (29 и 22%), адаптируются к рыночным изменениям быстрее (25 и 19%), чаще используют обратную связь (38 и 26%), четко ставят рабочие задачи (37 и 26%).