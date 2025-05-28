Общество

Начинается видеотрансляция пресс-конференции о летней оздоровительной кампании в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, которая стартует на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Ее темой станет летняя оздоровительная кампания в Псковской области.

Сколько детей смогут этим летом отдохнуть и оздоровиться в лагерях? Насколько места пребывания безопасны? Как обстоят дела с материально-технической базой лагерей? Хватает ли в псковских лагерях воспитателей и вожатых? О том, как летняя оздоровительная кампания будет организована в Псковской области, расскажет председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Напомним, организация летнего детского отдыха является одним из приоритетных направлений национального проекта «Молодёжь и дети».