Общество

Вопросы благоустройства территории Антон Мороз обсудил с Натальей Юрченко

Вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», победитель предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на выборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз встретился с депутатом Псковской городской Думы от восьмого округа Натальей Юрченко.

Фото: Антон Мороз / Telegram

«Обсудили ключевые вопросы развития города, опыт взаимодействия между округами и пути улучшения условий жизни псковичей. Особое внимание уделили вопросам благоустройства территории и поддержке инициатив местных сообществ. Благодарю Наталью Александровну за открытость, конструктивный диалог и стремление объединить усилия ради общего блага. Вместе сделаем город лучше!» - написал Антон Мороз в своем Telegram-канале.

Ранее в Псковской области завершилось электронное предварительное голосование «Единой России», которое проходило с 19 по 21 мая в 12 муниципальных округах, а также с 19 по 25 мая — в Пскове, Антон Мороз набрал 71%.