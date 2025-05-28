Общество

Дети составили 18% от численности населения Псковской области

На начало 2025 года в Псковской области численность детей в возрасте до 17 лет (включительно) составила 104 775 человек, или 18,2% от общей численности населения области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Больше всего детей приходилось на возрастную группу от 7 до 15 лет – 59 145 человек.

Самых маленьких, в возрасте от 0 до 6 лет, насчитывалось 33 007 человек, а в возрастной группе от 16 до 17 лет – 12 623 человека. Из общей численности детей до 17 лет 51,4% составили мальчики, 48,6% – девочки.