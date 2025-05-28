Общество

Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Миссия «Многодетная семья»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Семейные ценности», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На этот раз в гости к ведущим Артему Татаренко и Анастасии Осиповой придут многодетные родители - Геннадий Кочетков и Алена Антонова.

Они расскажут, как познакомились и впоследствии решили стать многодетной семьей, кто в их семье главный, как они воспитывают своих детей и распределяют обязанности по дому, что самое трудное и самое простое в многодетном родительстве.