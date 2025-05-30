Общество

Игровую лекцию по гигиене полости рта проводят псковичам на празднике «Все лучшее — детям!»

Полезную образовательную программу для детей в рамках праздника «Все лучшее — детям!», который проходит в парке Строителей в Пскове 31 мая в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей, представила клиника «Псковдент», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В специальной палатке специалисты клиники проводят игровую лекцию, рассказывая малышам о правильном уходе за зубами. Дети узнают, как выбрать зубную щетку и пасту, научатся правильно чистить зубы и поймут, зачем посещать стоматолога.

С полной программой праздника вы можете ознакомится ниже.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

Категория 0+