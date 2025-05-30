Общество

На пост зампредседателя Псковского городского суда рекомендовали Людмилу Лукьянову

30 мая состоялось заседание квалификационной коллегии судей Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.

По итогам заседания на должность заместителя председателя Псковского городского суда на шестилетний срок полномочий рекомендовали Людмилу Лукьянову.

На должность судьи Гдовского районного суда без ограничения срока полномочий рекомендовали Светлану Самсонову. На аналогичную должность в Печорском районном суде без ограничения срока полномочий рекомендовали Ольгу Жагрову.

На должность мирового судьи судебного участка №8 в границах административно-территориальной единицы «Локнянский район» до истечения трехлетнего срока полномочий, установленного постановлением Псковского областного Собрания депутатов №446 от 30 марта 2023 года, рекомендовали Олесю Незамаеву. На должность мирового судьи судебного участка №18 в границах в Себежском районе на трехлетний срок полномочий рекомендовали Надежду Точилову.

На должность мирового судьи судебного участка №23 в Порховском районе на трехлетний срок полномочий рекомендовали Анастасию Чекановскую. Кроме того, рассмотрели иной ряд вопросов, входящих в компетенцию данного органа судейского сообщества.