Общество

На фестивале профессий молодежь Пскова ознакомилась с вакансиями завода «Титан-Полимер»

Завод «Титан-Полимер» принял участие в молодёжной ярмарке вакансий в формате «Фестиваль профессий». Мероприятие прошло на площадке псковского Дома молодёжи. Соискатели смогли получить всю необходимую информацию о выпускаемой продукции, актуальных вакансиях для выпускников и действующих мерах социальной поддержки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Фото: завод «Титан-Полимер»

В связи с развитием предприятия на завод сегодня требуются сотрудники инженерно-технических специальностей по различным направлениям, водители погрузчиков, лаборанты.

Для участников фестиваля профессий состоялась сессия «От мечты до карьеры — один шаг», в рамках которой соискатели смогли задать вопросы о трудоустройстве, узнали о требованиях к молодым специалистам и прошли мастер-класс по успешному собеседованию.

На мероприятии также работала ярмарка учебных мест – для будущих студентов представители шести ведущих высших и средних учебных заведений региона провели беседу, на которой рассказали о направлениях подготовки, условиях и перспективах обучения.

Всего на площадке свои вакансии представили 30 работодателей Псковской области, в том числе для несовершеннолетних и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, или состоящих на различных видах учёта.