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Общество

Обработку борщевика начнут в Новоржевском округе

31.05.2025 11:20|ПсковКомментариев: 0

Работы по обработке борщевика на территории Новоржевского муниципального округа начнутся 1 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.

«Начинается обработка борщевика Сосновского на территории Новоржевского муниципального округа. 1 июня работы начнутся на общественных территориях города Новоржев», - отметили в администрации.

Химическая обработка проводится специальными средствами, чтобы минимизировать вред для окружающей среды и человека. Используется гербицид Магнум, ВДГ (600 г/кг),

«Мы призываем всех граждан соблюдать предостережения и рекомендации специалистов, чтобы избежать негативного воздействия от химической обработки. Благодарим за понимание и сотрудничество!» - добавили в администрации.

Источник: Псковская Лента Новостей
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