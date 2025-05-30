Сладкие призы от Прасковьи Молочковой раздали на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове

Сладкие призы и воздушные шарики раздали на детском празднике в Пскове, приуроченном к 25-летию Псковской Ленты Новостей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Грузовик с сладкими подарками подъехал к территории праздника и открыл свои двери для маленьких псковичей.
Малыши смогли получить шарики и сладкие подарки.
Завершится мероприятие общим флешмобом.
Праздник состоится 31 мая в парке Строителей с 12.00 до 15.00.
Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».
Категория 0+