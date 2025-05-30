Общество

Праздник для детей провели в отделе конвоирования УФСИН

В преддверии Международного дня защиты детей отдел по конвоированию управления федеральной службы исполнения наказания России по Псковской области распахнул свои двери для детей сотрудников псковского следственного изолятора, где для них состоялся праздник, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Ребята познакомились с работой кинологов, увидели спецтехнику и посетили музей учреждения.

Кульминацией мероприятия стали показательные выступления кинологов, где служебные собаки демонстрировали задержание условного преступника.

«Особый восторг вызвал танцевальный номер старшего инструктора-кинолога СИЗО-1 Полины Ивановой и ее четвероногого напарника Енота. Под музыкальный аккомпанемент пес исполнил танцевальные элементы, за что получил зрительские симпатии и аплодисменты», - сообщили в ведомстве.

В продолжение юные гости смогли посидеть за рулем специальных автомобилей типа АЗ, включить световые и звуковые сигналы. Завершилось мероприятие экскурсией в музейную комнату, где собраны исторические экспонаты, найденные и сохраненные сотрудниками отдела. Дети узнали о буднях конвоиров и истории службы.