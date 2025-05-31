Какое имущество нельзя забрать за долги, рассказали псковские приставы

Перечень имущества, которое нельзя забирать за долги назвали псковичам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.
Если должник не погасил долг добровольно, то судебный пристав-исполнитель может совершить исполнительные действия и применить к нему меры принудительного взыскания, такие как арест и изъятие имущества. Но не всё имущество можно изъять.
Нельзя забрать за долги:
Полный перечень имущества, на которое судебный пристав не может обратить взыскание можно посмотреть в статье 446 ГПК РФ.
Применения принудительных мер в рамках исполнительных производств имущественного характера возможно избежать в случае полной и своевременной оплаты задолженности.
«ФССП России призывает граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц своевременно исполнять свои долговые обязательства, не доводя ситуацию до применения судебными приставами мер принудительного исполнения», - отметили в ведомстве.