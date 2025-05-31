Общество

Какое имущество нельзя забрать за долги, рассказали псковские приставы

Перечень имущества, которое нельзя забирать за долги назвали псковичам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Если должник не погасил долг добровольно, то судебный пристав-исполнитель может совершить исполнительные действия и применить к нему меры принудительного взыскания, такие как арест и изъятие имущества. Но не всё имущество можно изъять.

Нельзя забрать за долги:

Единственное жилье (если оно не в ипотеке);

Земля под этим жильем (кроме ипотечных случаев);

Предметы домашней обстановки и личные вещи (одежда, обувь и другие, кроме драгоценностей и предметов роскоши);

Профессиональное оборудование (если его стоимость не превышает 10 тыс. руб.);

Домашние животные, скот, корма и хозпостройки (если не для бизнеса);

Семена для посева;

Продукты питания и деньги в размере прожиточного минимума;

Топливо (для отопления и приготовления еды);

Транспорт и имущество, необходимое инвалидам;

Госнаграды, призы и памятные знаки.

Полный перечень имущества, на которое судебный пристав не может обратить взыскание можно посмотреть в статье 446 ГПК РФ.

Применения принудительных мер в рамках исполнительных производств имущественного характера возможно избежать в случае полной и своевременной оплаты задолженности.

«ФССП России призывает граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц своевременно исполнять свои долговые обязательства, не доводя ситуацию до применения судебными приставами мер принудительного исполнения», - отметили в ведомстве.