Общество

Сергей Колесников о сокращении числа алиментщиков и наказаниях для должников

В преддверии Международного дня защиты детей судебные приставы Псковской области проводят информационную акцию «Судебные приставы — детям». Особое внимание в этот период уделяется вопросам взыскания алиментных платежей. О том, как сейчас обстоят дела по взысканию алиментных платежей на территории Псковского региона, рассказал руководитель управления - главный судебный пристав Псковской области полковник внутренней службы Сергей Колесников.

Фото: УФССП России по Псковской области

- Сергей Анатольевич, в преддверии Международного дня защиты детей судебные приставы Псковской области проводят информационную акцию «Судебные приставы — детям». Расскажите, пожалуйста, о ней подробнее.

- Акция «Судебные приставы — детям» проводится сотрудниками УФССП России по Псковской области ежегодно в преддверии Международного дня защиты детей. Цель данной акции - повышение эффективности взыскания алиментных платежей, а также привлечение внимания общественности к защите прав детей. Во время проведения информационной акции судебные приставы привлекают внимание общественности к проблеме взыскания алиментов, рассказывают о мерах, применяемых к должникам, не исполняющим свой родительский долг и о последствиях неуплаты алиментов. Также сотрудники службы принимают участие в благотворительных мероприятиях, посещая различные детские дома и центры для того, чтобы поздравить детей.

- Сколько всего исполнительных производств сейчас находится на исполнении в УФССП России по Псковской области?

- В Псковской области осталось 3 тысячи алиментщиков — это те граждане, которые исполняют свои родительские обязанности только после вмешательства судебных приставов.

В некоторых случаях должнику достаточно одной беседы с сотрудником, чтобы начать выплаты, но бывает и так, что совесть алиментщика не просыпается все 18 лет.

После принятых судебными приставами мер, число алиментщиков в Псковской области за последние 5 лет сократилось на 30%.

- На какую сумму удалось взыскать алиментов в текущем году?

- За 4 месяца 2024 года взыскано 154 млн рублей, которые направлены на содержание более тысячи детей. Благодаря принятым мерам нам удалось в 5 раз увеличить сумму, взысканную с алиментщиков. Если до 2020 года в среднем мы взыскивали не более 100 млн рублей в год, то по итогам 2024 года перечислили свыше полумиллиарда рублей (504 млн рублей). Это не просто цифры. Для детей — это миллионы новых возможностей.

- Сколько родителей в этом году уже привлечены к административной и уголовной ответственности?

- На 1 мая 2025 года за неуплату алиментов к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35.1 КоАП РФ, привлечено 136 должников, где из них 6 алиментщиков отправлены в изолятор временного содержания. В отношении 105 - возбуждены уголовные дела по ст. 157 УК РФ.

- Какие усилия прилагает судебный пристав, чтобы родители стали платить алименты?

- Вы знаете в каждом случае происходит по-разному. В ходе исполнительных действий у судебного пристава есть четкий алгоритм действий, который закреплен в Федеральном законе №229 «Об исполнительном производстве». Но, между тем, случается, что должник начинает выплачивать долг по алиментам после профилактической беседы с судебным приставом.

Эффективными остаются такие меры, как ограничение права выезда должников за пределы России.

Почти 350 жителей региона, не исполняющих решение суда и не выплачивающих алименты своим детям, отработали в 2025 году административные наказания с лопатами и мётлами в руках. Должники участвуют в благоустройстве и улучшении городской инфраструктуры. Это может быть работа по благоустройству парков, очистке территорий и других общественно-полезных дел.

Например: с начала 2025 года должниками убрано от мусора 25 подвалов, вывезено более 50 баков мусора, очищено 16 братских захоронений и памятников архитектуры, убрано 20 подъездов, благоустроенно 90 улиц, вымыто около 20 окон, 3 актовых зала в домах культуры приведены в порядок.

Мировые судьи направили на обязательные работы в общей сложности около 400 злостных алиментщиков. 127 должников по алиментам, уклонившихся от обязательных работ, были подвергнуты административному аресту.

- Почему лучше не уклоняться от оплаты алиментов?

- Прежде всего потому, что эти деньги предназначены для ребенка, для вашего ребенка. Долг по алиментам копится 18 лет и не растворяется в воздухе. А если не платить, то это привлечение к ответственности: административной и уголовной. Это невозможность приобрести имущество в собственность, регулярное посещение вас судебными приставами, в случае уклонения от уплаты - попытки вас найти мерами розыска и оформлением принудительных приводов, что плохо скажется на репутации. Это невозможность выехать на отдых за пределы страны, это ограничение в праве управления транспортным средством и, как следствие, если оно у вас имеется — арест автомобиля и иного имущества.

Отмечу, что взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних детей — одно из важнейших направлений работы УФССП России по Псковской области.

По материалам пресс-службы УФССП РФ по Псковской области