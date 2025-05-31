Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Райский уголочек» в Великих Луках
Театр кошек Куклачева в Псковской области
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Псковская область 80-летие Победы
нейросети для предпринимателей
Задержание ректора ПсковГУ
160 Лет На страже здоровья
Сбор на лечение пенсионерки
Что делать При укусе клеща
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Правила электробезопасности
 
 
 
ещё Общество 31.05.2025 18:260 Радость в каждом взгляде: состоялся праздник детства к 25-летию ПЛН 01.06.2025 22:000 Около половины россиян позволяют детям работать еще в школьные годы 01.06.2025 21:390 Вильфанд рассказал о погоде в России в июне 01.06.2025 21:210 Минтранс напомнил о правилах поведения на транспорте 01.06.2025 20:400 До +22 градусов прогреется воздух в Псковской области 2 июня 01.06.2025 20:190 В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если ребенок проглотил батарейки
 
 
 
Самое популярное 26.05.2025 19:310 На 24-м году жизни скончалась псковская поэтесса Валерия Чудская 26.05.2025 09:560 Если есть жалобы, зачем вы сюда пришли? — псковичи делятся впечатлениями от посещения поликлиник 26.05.2025 18:240 Рейтингомер: Мороз-71%, «На-на» для членов профсоюза и новое дело экс-ректора Ильиной 29.05.2025 16:486 Губернаторы — держитесь! 26.05.2025 12:162 Момент движения BMW на Октябрьской площади в Пскове перед ДТП попал на видео
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Около половины россиян позволяют детям работать еще в школьные годы

01.06.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Почти 38% опрошенных назвали оптимальным возрастом для первого заработка 14–16 лет. Еще 12% уверены, что подрабатывать можно и до 14 лет. Такие данные получили аналитики образовательных лагерей Enjoy Camp в результате опроса. 

Каждый третий (34%) считает подходящим для подработки возрастом 17–18 лет, и только 16% ответили, что начинать зарабатывать следует после совершеннолетия.

При этом почти треть опрошенных (31%) полагают, что обеспечивать себя сам ребенок должен только с 21 года. Каждый четвертый (26%) сказал, что финансовая самостоятельность должна наступить в 25 лет, а 19% ответили, что в 18 лет. 15% родителей готовы сами поддерживать детей и после 30 лет, 5% считают, что подросток может обеспечивать себя с 16, а 4% — уже с 14 лет.

«Мнения о том, должны ли дети помогать родителям материально, также разделились. Почти треть респондентов (29%) считают, что это желательно — если есть такая возможность. Еще 22% уверены, что поддержка необходима лишь в экстренных случаях. Каждый пятый (20%) полагает, что помогать стоит только после того, как ребенок сам «встанет на ноги» и начнет хорошо зарабатывать», — добавили аналитики.

Вместе с тем по мнению 14%, делать это нужно сразу после первого трудоустройства, а 6% считают, что материальная поддержка должна начинаться уже с совершеннолетия. Лишь 9% ответили, что дети не обязаны помогать родителям материально.

Кроме того, многие родители считают, что высшее образование не является обязательным условием для того, чтобы начать зарабатывать. Так, 36% считают, что ребенок должен начать работать еще до получения диплома, 27% уверены, что достаточно среднего специального образования, а 13% — что хватит и курсов по выбранной специальности. Однако четверть родителей (24%) придерживаются противоположного мнения: работать следует только после получения высшего образования.

Многие дети с раннего возраста ходят на различные курсы и в секции, однако чаще всего они не связаны с будущей профессией. По данным опроса, спортивные секции посещают 39% детей, языковые курсы — 36%. Еще 22% выбирают творческие направления: рисование, музыку. Прикладные навыки развивают реже: программированием занимаются 14% детей, финансовой грамотности обучаются 6%. Курсы по предпринимательству для своих детей выбрали также 6% респондентов, а 20% — программы по развитию soft skills, пишет «Известия». 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На что вы надеетесь жить в старости?
В опросе приняло участие 247 человек
01.06.2025, 22:000 Около половины россиян позволяют детям работать еще в школьные годы 01.06.2025, 21:390 Вильфанд рассказал о погоде в России в июне 01.06.2025, 21:210 Минтранс напомнил о правилах поведения на транспорте 01.06.2025, 21:030 Поиски рыбака на велосипеде продолжаются в Пыталово
01.06.2025, 20:400 До +22 градусов прогреется воздух в Псковской области 2 июня 01.06.2025, 20:190 В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если ребенок проглотил батарейки 01.06.2025, 20:030 Юрист раскрыла, зачем хранить квитанции об оплате ЖКУ как можно дольше 01.06.2025, 19:400 Михаил Ведерников: От всей души желаю детям крепкой родительской любви и поддержки
01.06.2025, 19:180 Дмитрий Белюков вошёл в состав комиссии по олимпийскому образованию Олимпийского комитета России 01.06.2025, 19:003 Минобороны заявило об атаке ВСУ на аэродромы в пяти регионах 01.06.2025, 18:440 Госдума приняла более 50 законов для защиты прав и интересов детей с 2021 года 01.06.2025, 18:210 Кравцов предложил ежегодно 1 июня проводить премию «Разговоры о важном»
01.06.2025, 18:000 День защиты детей отметили в Пушкиногорском районе 01.06.2025, 17:420 В России с сентября введут маркировку для новых категорий товаров 01.06.2025, 17:200 В ГД оценили проект о защите религиозных символов 01.06.2025, 16:570 В Псковском музее-заповеднике проходят мероприятия для детей и их родителей
01.06.2025, 16:350 Борис Елкин поздравил псковичей с праздником детства 01.06.2025, 16:100 В России поддержку Соцфонда получают миллионы семей с детьми 01.06.2025, 15:420 Обрушившийся мост под Брянском не подлежит восстановлению, заявил Богомаз 01.06.2025, 15:241 В Пскове на Рижском проспекте велосипедист врезался в автомобиль. ВИДЕО
01.06.2025, 15:180 Псковские приставы приехали с подарками к многодетной семье 01.06.2025, 14:573 Средняя зарплата в России в этом году может превысить 105 тысяч рублей 01.06.2025, 14:340 Названы самые подорожавшие в мире товары в мае 01.06.2025, 14:083 Дроны ВСУ атакуют Мурманскую область
01.06.2025, 13:460 Второй «Фестиваль детства» проходит в Пскове 1 июня 01.06.2025, 13:190 Человека сбили в ДТП на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Народной в Пскове - очевидцы 01.06.2025, 13:000 Издан сборник статей конференции «Физическая культура, спорт, олимпизм: проблемы и перспективы» 01.06.2025, 12:381 РЖД выплатят родственникам погибших после аварии под Брянском по 2,2 млн рублей
01.06.2025, 12:200 На Земле наблюдается очень сильная магнитная буря 01.06.2025, 12:000 Фестиваль «Безопасный город» проходит в Пскове 1 июня 01.06.2025, 11:400 В «Михайловском» открыли Академию Лукоморья 01.06.2025, 11:180 Минпросвещения готовит рекомендации по использованию детских игрушек
01.06.2025, 11:000 «Первый театр» покажет на Днях Пушкинской поэзии премьерный спектакль для семейного просмотра 01.06.2025, 10:390 В России в 2025 году вырос спрос на книги о беременности 01.06.2025, 10:221 31% псковичей мечтают о полете на Марс – опрос 01.06.2025, 10:000 В России растет интерес к игрушкам персонажей российских мультфильмов
01.06.2025, 09:400 Как изменится жизнь россиян с 1 июня 2025 года 01.06.2025, 09:201 Спасатели рассказали подробности обрушения моста в Брянской области 01.06.2025, 09:000 Международный день защиты детей отмечают 1 июня 31.05.2025, 22:000 Расписание пригородных поездов изменится со 2 июня
31.05.2025, 21:380 Праздник ПЛН: «Все лучшее — детям!». ВИДЕО 31.05.2025, 21:200 Представительница Таиланда победила в конкурсе «Мисс Мира» 31.05.2025, 21:000 Медаль за 50 лет совместной жизни вручили локнянским супругам 31.05.2025, 20:400 WhatsApp* прекратит поддержку версий для устаревших смартфонов с 1 июня
31.05.2025, 20:200 В Пскове завершился 4-й Международный поход «Наследие» 31.05.2025, 20:000 Генеральный Консул Франции в Санкт-Петербурге посетил «Михайловское» 31.05.2025, 19:400 В России начнут блокировать просроченные лекарства на кассах с 1 июня 31.05.2025, 19:200 Сергей Колесников о сокращении числа алиментщиков и наказаниях для должников
31.05.2025, 19:000 Умер американский композитор Альф Клаузен 31.05.2025, 18:400 Алкоголь не будут продавать в Псковской области в День защиты детей 31.05.2025, 18:260 Радость в каждом взгляде: состоялся праздник детства к 25-летию ПЛН 31.05.2025, 18:200 Какое имущество нельзя забрать за долги, рассказали псковские приставы
31.05.2025, 18:002 Более 500 чашек кофе сварили бесплатно на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН 31.05.2025, 17:400 Места для парковки обозначили на время Дней Пушкинской поэзии 31.05.2025, 17:200 ФК «Псков» одолел «Металлист» со счетом 5:1 31.05.2025, 17:000 Праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН. ФОТОРЕПОРТАЖ
31.05.2025, 16:400 Умерла заслуженная артистка РФ Татьяна Рудова 31.05.2025, 16:200 Завершилась акция по сбору книг для деревень Псковской области 31.05.2025, 16:000 Пять концерта органной музыки состоятся в Пскове в июне 31.05.2025, 15:400 Праздник для детей провели в отделе конвоирования УФСИН
31.05.2025, 15:200 Спортсмен погиб во время ралли в Пушкинских Горах 31.05.2025, 15:140 Более пяти тысяч человек посетили праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН 31.05.2025, 14:590 Финальный флешмоб состоялся на детском празднике в Пскове 31.05.2025, 14:421 Сладкие призы от Прасковьи Молочковой раздали на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове
31.05.2025, 14:400 Библиотекари Пскова и Смоленска подписали договор о сотрудничестве 31.05.2025, 14:360 Суперпризы разыграли на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН 31.05.2025, 14:200 Условия для получения нагрудного знака «Доброволец России» напомнили псковичам 31.05.2025, 14:160 В игру «Зеленое / Красное» играют юные псковичи на празднике в Пскове
31.05.2025, 14:000 Родители-наблюдатели направили более 240 замечаний на ход ЕГЭ по математике 31.05.2025, 13:590 Сертификаты от партнёров детского праздника разыграли в Пскове 31.05.2025, 13:400 Ценные призы разыгрывают на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН 31.05.2025, 13:400 Боровики выросли в Печорском районе
31.05.2025, 13:200 В Абхазии создадут материально-техническую базу Черноморского флота 31.05.2025, 13:120 Студотряды проводят мастер-классы по народным играм на детском празднике в Пскове 31.05.2025, 13:000 Россиянам назвали настораживающие признаки мороженого 31.05.2025, 12:560 Игровую лекцию по гигиене полости рта проводят псковичам на празднике «Все лучшее — детям!»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru