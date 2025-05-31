Общество

Около половины россиян позволяют детям работать еще в школьные годы

Почти 38% опрошенных назвали оптимальным возрастом для первого заработка 14–16 лет. Еще 12% уверены, что подрабатывать можно и до 14 лет. Такие данные получили аналитики образовательных лагерей Enjoy Camp в результате опроса.

Каждый третий (34%) считает подходящим для подработки возрастом 17–18 лет, и только 16% ответили, что начинать зарабатывать следует после совершеннолетия.

При этом почти треть опрошенных (31%) полагают, что обеспечивать себя сам ребенок должен только с 21 года. Каждый четвертый (26%) сказал, что финансовая самостоятельность должна наступить в 25 лет, а 19% ответили, что в 18 лет. 15% родителей готовы сами поддерживать детей и после 30 лет, 5% считают, что подросток может обеспечивать себя с 16, а 4% — уже с 14 лет.

«Мнения о том, должны ли дети помогать родителям материально, также разделились. Почти треть респондентов (29%) считают, что это желательно — если есть такая возможность. Еще 22% уверены, что поддержка необходима лишь в экстренных случаях. Каждый пятый (20%) полагает, что помогать стоит только после того, как ребенок сам «встанет на ноги» и начнет хорошо зарабатывать», — добавили аналитики.

Вместе с тем по мнению 14%, делать это нужно сразу после первого трудоустройства, а 6% считают, что материальная поддержка должна начинаться уже с совершеннолетия. Лишь 9% ответили, что дети не обязаны помогать родителям материально.

Кроме того, многие родители считают, что высшее образование не является обязательным условием для того, чтобы начать зарабатывать. Так, 36% считают, что ребенок должен начать работать еще до получения диплома, 27% уверены, что достаточно среднего специального образования, а 13% — что хватит и курсов по выбранной специальности. Однако четверть родителей (24%) придерживаются противоположного мнения: работать следует только после получения высшего образования.

Многие дети с раннего возраста ходят на различные курсы и в секции, однако чаще всего они не связаны с будущей профессией. По данным опроса, спортивные секции посещают 39% детей, языковые курсы — 36%. Еще 22% выбирают творческие направления: рисование, музыку. Прикладные навыки развивают реже: программированием занимаются 14% детей, финансовой грамотности обучаются 6%. Курсы по предпринимательству для своих детей выбрали также 6% респондентов, а 20% — программы по развитию soft skills, пишет «Известия».