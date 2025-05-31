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Общество

Опубликован июньский график приемов псковичей депутатами от «Единой России»

02.06.2025 14:59|ПсковКомментариев: 0

Стал известен график приема граждан депутатами в Псковской региональной общественной приемной партии «Единая Россия» (город Псков, улица Гоголя, 9) в июне, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии. 

Граждане могут предварительно записаться на прием по телефону: 8(8112) 66-25-12, оставив свои контактные данные.

Открывают месяц приемов 3 июня депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко и депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева.

4 июня на вопросы псковичей будут отвечать депутат Псковского областного Собрания Александр Братчиков; депутат областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Юрий Сорокин и депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин.

Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов проведет прием граждан 5 июня. 6 июня ответит на вопросы жителей председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

10 июня прием граждан проведут депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», председатель регионального совета сторонников Игорь Дитрих; депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Культура малой Родины» Виктор Остренко и депутат Псковской городской Думы, региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Наталья Юрченко.

11 июня псковичи могут задать свои вопросы депутату Псковской городской Думы Юлии Пожидаевой.

Депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Владимир Кузь и депутат городской Думы Сергей Гаврилов готовы ответить на вопросы псковичей 17 июня.

Депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Предпринимательство» Алексей Севастьянов и депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков примут граждан 18 июня.

Председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии по проектной деятельности Александр Котов проведет прием граждан 19 июня. В этот же день псковичи могут обратиться к депутатам Псковской городской Думы Константину Болотину и Евгению Васильеву.

24 июня на вопросы псковичей ответят депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Российское село» Андрей Козлов и депутат Псковской городской Думы Любовь Николаева.

Задать свои вопросы депутату Псковского областного Собрания Елене Лунгу и депутату Псковской городской Думы, председателю общественного совета партийного проекта «Старшее поколение» Галине Неваленной псковичи смогут 25 июня.

Депутат Псковского областного Собрания Ирина Толмачева и депутат Псковской городской Думы Анна Дмитриева рассмотрят просьбы и предложения псковичей 26 июня.

С подробным графиком приемов по вопросам реализации народной программы можно ознакомиться здесь.

Источник: Псковская Лента Новостей
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