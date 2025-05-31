Общество

Илианна Петрова: ПЛН — неотъемлемая часть культурно-информационной жизни региона

Псковская Лента Новостей — это неотъемлемая часть культурно-информационной жизни региона, считает врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова.

«Для меня ПЛН — это неотъемлемая часть культурно-информационной жизни нашего региона. 25 лет — это, конечно, замечательный и чудесный возраст. Самое главное, что я хотела бы пожелать, это крепкой, сплочённой команды, ярких и интересных событий и как можно больше инфоповодов. А мы в свою очередь постараемся эти яркие события и инфоповоды обеспечить, насытить вашу событийную повестку», - сказала Илианна Петрова.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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