Общество

Среднемесячная температура воздуха в июне в Псковской области составит +16 градусов

Среднемесячная температура воздуха в Псковской области в июне составит от +15,2 до +16,4 градуса. Месячная сумма осадков прогнозируется на уровне от 74 до 85 миллиметров, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС по региону.

Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Месячная сумма осадков будет в пределах 90-130% от климатической нормы. В течение месяца преобладающие дневные температуры воздуха составят от +17 до +22 градусов, в отдельные дни воздух прогреется до +25 и +27 градусов. Преобладающие ночные температуры в течение месяца составят от +8 до +13 градусов с понижением в отдельные ночи первой и второй декад до +2 и +7 градусов.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются. В отдельные дни возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.