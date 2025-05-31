Общество

ЛюбятовФест познакомил псковские семьи с историей микрорайона

31 мая в микрорайоне Любятово, на территории детского сада №29, проходил краеведческий семейный фестиваль - ЛюбятовФест. Мероприятие было организовано детским садом при грантовой поддержке «Движения первых». Также в организации фестиваля приняли участие социальные партнёры детсада: модельная библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» и школа №17 имени Валерия и Анатолия Молотковых.

Фестиваль был посвящён уникальной истории и культуре родного края - микрорайона Любятово, его достопримечательностям и памятным местам. Всего в фестивале приняло участие более 500 человек - семьи с детьми и молодёжь микрорайона.

На открытии фестиваля педагоги детского сада в нарядных костюмах в русском народном стиле завели весёлый зажигательный хоровод. Затем гостям показали сценическую постановку по легенде о происхождении названия «Любятово» от фразы «Любя тебя, всё сделаю для счастья». По легенде эту фразу сказал купец, взявший в жёны бедную, но очень добрую девушку Любаву.

Первый фестиваль

Заведующий детским садом №29 Наталия Семёнова рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей о том, как появилась идея проведения фестиваля, и как шла подготовка к нему: «Любятово - самобытная, уникальная местность с интересной историей и известными достопримечательностями. Мы разговаривали с детьми о том, где мы живём, и чем это место известно. Выяснилось, что дети мало знают о Любятово. Но до того, как Любятово стало частью города Пскова, это была самостоятельная деревня, и довольно знаменитая. Мы сами для себя очень много открыли и узнали о Любятово, и решили, что детям нужно знать историю своего микрорайона. История Любятово собиралась по крупицам нашей библиотекой "БиблиоЛюб"».

К этому большому событию детский сад готовился целый учебный год. В рамках подготовки к фестивалю команда детского сада в феврале 2025 года подала заявку на грант «Движения Первых» и получила финансовую поддержку своего проекта в апреле 2025 года.

На фестивале были представлены развлекательные площадки (концерт, эстафеты, народные игры, украшение пряника и правополушарное рисование), познавательно-интерактивные (семейный и детский квесты, литературная локация) и серьёзные тематические. Так, на локации «Жизнь замечательных людей» гостям рассказывали о тех известных людях, которые оставили свой след в истории микрорайона, а также об истории и особенностях Храма святителя Николая Чудотворца. На локации «Бессмертный полк» гости фестиваля узнали о местных жителях, прошедших Великую Отечественную войну и о погибших на СВО, а также была организована выставка-музей «Безмолвные свидетели войны». На площадке «Кто такие братья Молотковы?» люди услышали историю двух отважных школьников, которые вели партизанскую работу в тылу у немцев во время оккупации.

Детский квест «В поисках клада в царстве Любятовском»

Ирина Дроздова и Екатерина Михайлова в игровой форме знакомили детей с историей микрорайона и местными достопримечательностями. Так, например, детям нужно было сложить из кусочков фотографии целое изображение креста, который стоит рядом с висячим мостом через реку Пскову. Другим заданием было - узнать по предметам на столе достопримечательность и вспомнить её местонахождение. Среди прочих здесь были: игрушечная лестница, изображающая висячий мост; игрушечный самолёт, обозначающий самолёт экипажа Гудина, который в 1993 году, спасая город от разрушений, увел горящий самолёт в лес, где потерпел крушение; кувшинки, обозначающие пруды барона Медема. Выполнив все задания, дети находили сундук с монетами и подарками.

Семейный квест «В поиске волшебного заклинания»

В семейном квесте дети участвовали вместе с родителями. Задания здесь были посложнее. После приветствия участников воспитатель Виктория Чукова и логопед Анна Алексеева выдавали им разные части пословиц, которые нужно было собрать по смыслу. Затем нужно было вставить в сказку про царство Любятовское пропущенные слова, подобрав подходящие фотографии. Ещё одним заданием стало обозначение на карте микрорайона событий и людей, которые связаны с этим местом. Далее были представлены портреты известных людей, из которых выбирали те, чьими именами названы улицы микрорайона. За портретами Николая Васильева и Михаила Лермонтова оказались спрятаны волшебные слова, а за портретом Александра Пушкина было пусто, так как улицы его имени нет в микрорайоне. Непростым этапом квеста стало задание на ассоциации, где по трём картинкам нужно было угадать слово. Также были кроссворд и сотоворд.

После выполнения каждого задания участникам вручалось волшебное слово. Из этих волшебных слов затем выстраивалось волшебное заклинание «Любя тебя, все сделаю для счастья», с которым участники делали финальное фото квеста и получали подарки.

Бессмертный полк Любятово

Татьяна Тарасова знакомила участников и гостей фестиваля с подвигами участников Великой Отечественной войны, а также с героизмом тех людей, кто работал в тылу или прошёл концлагерь.

На локации был представлен большой стенд с фотографиями «Бессмертного полка Любятово». На каждого из них имелась своя папка с информацией. Татьяна Тарасова десять лет занимается изучением истории участников войны, ищет и собирает о них информацию. Информацию она находит на тематических сайтах и в базах данных в интернете, а что-то приносят семьи и сотрудники детского сада.

«В прошлом году впервые была представлена экспозиция «Бессмертный полк Любятово», где было пятнадцать портретов. В этом году уже больше тридцати портретов. В папках с информацией есть и очень редкие фотографии, например, фотография проводов на войну 1941 года. Также у нас есть портреты погибших на СВО. Руслан Ревенко погиб год назад, его ребёнок посещает наш детский сад. Представлен ещё один портрет - Лазарева Дмитрия, и его медаль «За отвагу». Это друг нашего родителя, он погиб в декабре 2024 года», - рассказала Татьяна Тарасова.

К 9 мая детский сад собрал выставку-музей с экспонатами времён ВОВ, а также довоенного и послевоенного времени. Экспонаты для выставки передали семьи, проживающие в Любятово. Здесь есть медали и ордена, одежда и головные уборы, каски, котелки, гильзы и многое другое. И на каждый экспонат у Татьяны Тарасовой есть «паспорт» - папка с подробной информацией. Есть детские и взрослые военные костюмы, которые можно надеть и сфотографироваться. И о людях из Бессмертного полка Любятово, и об экспонатах выставки-музея Татьяна Тарасова может рассказывать много и подробно. На таких людях и держится память о подвигах народа.

На этой локации писали письма бойцам на СВО, сворачивали их в конверты и раскрашивали гипсовые фигурки военной тематики.

Литературное Любятово

На литературной локации и.о. заведующего библиотекой «БиблиоЛюб» Аля Зыбина и главный библиотекарь Ольга Брындина проводили виртуальную экскурсию по микрорайону, рассказывали о примечательных улицах Любятово. Так, самая большая улица микрорайона, это улица Николая Васильева, протяжённость которой более 4,8 км, а самая маленькая улица Колхозная имеет протяжённость всего лишь 180 метров.

Для фестиваля из библиотеки сотрудники принесли красивые и интересные детские познавательные книги с различными интерактивными вставками, объёмными картинками и большими рисунками. Фонд новыми книгами библиотека пополнила благодаря национальному проекту «Культура».

В программе локации была викторина по народным и авторским сказкам, в которой принимали участие дети и взрослые. По загадкам нужно было угадать героя или сказку. После викторины проходил мастер-класс по изготовлению книжной закладки из картона и цветной бумаги «книжный червячок». А затем был свободный микрофон, где дети читали стихи и пели песни.

Аля Зыбина: «Нам очень понравилось, что наши же читатели пришли к нам. Очень приятно, что они о нас помнят и идут к нам даже на другой территории».

Жизнь замечательных людей

Локация посвящена людям, которые оставили свой след в истории микрорайона Любятово. Ведущие Татьяна Иванова и Анна Воробьёва рассказывали о том, как Иван Грозный останавливался в храме святителя Николая Чудотворца, когда двигался из Новгорода в Псков, чтобы покарать вольный город, о чем написано в летописи. Но Царь услышал колокольный звон, умилился и приказал никого не трогать, а на память оставил в храме икону Спасителя. Сам же храм Николая Чудотворца построен в XVI веке, под притвором и колокольней имеет 17 склепов.

Николай Окулич-Казарин - автор книги «Спутник по древнему Пскову» - одну из глав книги посвятил Любятовскому погосту и церкви святителя Николая Чудотворца.

Барон Николай Медем в 1911-1916 годах был псковским губернатором, а проживал в имении «Березки» погоста Любятово. По названию имения железнодорожная станция называется «Березки». Еще прадед Николая Медема построил в Любятово пейзажный парк с искусственными прудами. А сам главный дом усадьбы, который стоял возле остановки «17 школа», снесли не так давно, в 2016 году.

Воспитатель Татьяна Иванова работает в детском саду №29 сорок пять лет, ни разу не сменив в своей жизни место работы. Родилась в Любятово и на локации «Жизнь замечательных людей» рассказывала не только о том, о чем узнала от библиотеки, но и о том, что видела сама в своей жизни.

Татьяна Иванова: «Нам все казалось, что это болото, а это были пруды барона Медема. И они дальше идут к семнадцатой школе. И там аллея. Я когда училась в семнадцатой школе, все думала, откуда такая красивая аллея. А это они оставили».

Ещё одним замечательным человеком в Любятово была заслуженный учитель РСФСР, народный учитель СССР Полина Лозина. В 1957 году она пришла работать в школу в Лисьих горках, где было 4 класса.

Татьяна Иванова: «Полина Георгиевна Лозина являлась моей учительницей. Я рассказываю от всей души о ней, потому что с ней прожита какая-то часть моей жизни. У неё был особый подход к родителям, к детям. Она оставалась постоянно с нами заниматься, не только учила, но и воспитывала. Ходила с нами в походы, проводила уроки добра, уроки профессий, уроки пения птиц».

На этой локации участникам фестиваля также показывали видеолегенду о псковском Кроме, реках Великой и Пскове, Никольской церкви и о том, что район называется Любятово, потому что здесь живут добрые, отзывчивые люди, которые относятся ко всем уважительно, сердечно и с любовью. Эту сказку придумала сама Татьяна Иванова, а дети её иллюстрировали своими рисунками.

Кто такие братья Молотковы

Локация «Кто такие братья Молотковы?» была не столь популярна как «Бессмертный полк Любятово» или «Жизнь замечательных людей». Но некоторые участники все же заглянули и узнали о том, кто же такие Анатолий и Валерий Молотковы, чьё имя с 2018 года носит школа №17. Локация была организована педагогами школы.

Учитель Юлия Варганова: «Молотковы учились в первой школе города Пскова, состояли в пионерской организации. В начале войны Анатолию было 12 лет, Валерию 15 лет. Когда немцы оккупировали Псков, братья установили у себя в подвале радиоприёмник и узнавали, что происходит на фронте. Расклеивали листовки с этой информацией. Мальчишки собирали взрывчатку. Они выводили из строя немецкие автомобили, велосипеды, самокаты, воровали оружие и боеприпасы, даже вывели из строя самолёт. Попались на очередной краже автомата. Их долго пытали и затем расстреляли в 1943 году возле станции Берёзки, не получив никаких сведений».

На этой локации участникам фестиваля рассказывали, как правильно носить георгиевскую ленточку, и показывали, как её можно красиво завязать. Носить георгиевскую ленточку нужно на левой стороне груди ближе к сердцу, а не на сумках, машинах или в волосах.

В гостях у Хлопотушки

На этой локации собрались юные кулинары, они украшали те самые любятовские пряники, которые по легенде продавала Любава - добрая девушка, ставшая женой купца. Ей он сказал ту самую фразу: «Любя тебя всё сделаю для счастья». Пряники были в форме сердечек, их украшали разноцветной глазурью и сахарными шариками. Хозяюшки локации Оксана Шайдова и Оксана Митрофанова угощали чаем с баранками.

Родного края разноцветье

На втором этаже детского сада в одной из групп разместился мастер-класс по рисованию. Любовь Александрова под псевдонимом Любава - искусница рассказывала и показывала, как нарисовать яблоню и кувшинку в технике правополушарного рисования. Выходило так легко, просто и при этом красиво, что некоторые взрослые восклицали: «Рисовал бы и рисовал!».

Ещё в одном помещении Валерия Александрова вместе с детьми и родителями изготавливала открытки с пейзажами микрорайона Любятово для посткроссинга.

Любятовские забавы - от Лапты до Крокодила

На улице с правой стороны от здания сада была организована спортивная локация с народными подвижными играми. Здесь можно было участвовать всем. Нужно было только желание побегать, попрыгать и посоревноваться. Развлекали народ на локации ведущие Татьяна Федорова и Любовь Андреева.

Краеведческая ретро-встреча

С левой стороны от главного входа была организована музыкально-фольклорная локация, где на сцене выступали воспитанники детского сада и школы.

Дети, как и взрослые, показали сценическую постановку по легенде о происхождении названия Любятово про бедную, добрую девушку Любаву и купца Любомира. В детской версии появились подробности про вредных, ленивых сестёр, которые не хотели Любаву отдавать за богатого купца, пока тот не выполнит три задания. Пришлось купцу строить переправу через бурную реку, доставать «жемчуга» и строить терем за три дня. Потому что «Любя тебя, всё сделаю для счастья»!

Далее в течение дня на этой площадке состоялся батл частушек, не смолкали песни, не прекращались танцы.

Ведущими на данной локации были музыкальные руководители детского сада Ольга Семёнова и Марина Иванова.

Всех участников и гостей угощали гречневой кашей с тушёнкой и чаем на дегустационной площадке «Солдатская каша».

К середине дня количество участников и гостей фестиваля превысило 500 человек, так что пришлось варить вторую и третью порции солдатской каши. Ещё несколько десятков человек посетило фестиваль во второй половине дня.

Разнообразие локаций позволяло практически всем найти себе занятие по душе, попробовать и узнать что-то новое о своём микрорайоне Любятово.

Организаторы мероприятия остались довольны фестивалем.