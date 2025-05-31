Общество

Комитет Собрания по АПК поддержал инициативу о ремонте бань в муниципалитетах

Вопросы включения реконструкции (модернизации), капитального ремонта бань, находящихся в муниципальной собственности, в перечень направлений, реализуемых в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», обсудили на заседании комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию 2 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Ленинградские парламентарии предложили федеральному правительству расширить перечень направлений финансирования программы «Комплексное развитие сельских территорий», включив в него реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных бань.

В обращении подчеркивается, что муниципальные бани играют важную роль в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, особенно в сельских поселениях, где «услуги муниципальных бань особенно востребованы малообеспеченными и социально незащищенными слоями населения, так как до сих пор решают вопросы санитарно-гигиенических условий в сельских поселениях».

«У нас несколько лет действует программа развития территорий, она имеет большую финансовую наполняемость, она сильно видоизменилась, направлена на опорные населенные пункты. Все мы знаем, что проблема бань имеется, в муниципальных районах бани построены иногда после войны, они достаточно убыточные. Для нас эта тема актуальна. Предложение - предусмотреть на это денежные средства. Предлагаю поддержать законопроект от наших коллег», - сказал глава комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

Возник вопрос, кому нужны бани в муниципалитетах. Его озвучил депутат от «Единой России» Владимир Кузь.

«В Карамышево (село в Псковском районе) требуют баню, а туда ходят два-три человека. Мы вложим миллионов 30, а кто ходить будет?» - поинтересовался Владимир Кузь.

Андрей Козлов возразил, что Карамышево не является опорным пунктом, и на данное село законопроект не распространяется.

«В таких населённых пунктах это, конечно, нецелесообразно. В опорных пунктах это имеет гигиенические аспекты. В большинстве случаях сейчас бани закрыты по техническим характеристикам», - описал проблему Андрей Козлов.

«Одно обращение - это одна история, а когда обращений 100, это другая. На примере Пыталово давайте рассмотрим экономическую целесообразность этого законопроекта», - сказал Владимир Кузь.

«Экономически это может и неприбыльный бизнес, но гигиена должна соблюдаться, люди должны иметь возможность помыться. Бани не всегда есть даже в индивидуальных домах. Это вопрос стратегический. Вопрос есть? Есть. Проблема есть? Есть, и ее надо решать», - подчеркнул Андрей Козлов.

Депутат от «Единой России» Геннадий Григорьев отметил, что в городах Псковской области бани находятся в плачевном состоянии и их нужно не реконструировать, а сносить и строить заново.

«Считаю инициативу хорошей, но я не услышал Себежский район. Было много обращений оттуда. Главное - не сделать хуже. Была история два года назад, мы просили за счет муниципалитета отреставрировать баню, и результат получился такой, что баню можно было закрывать», - рассказал лидер фракции ЛДПР Антон Минаков.

«Если мы будем услышаны, то у муниципалитетов будут механизмы решать эту проблему. Сейчас нет определенного источника финансирования. Если в программу внесут изменения, то опорные пункты смогут участвовать в программе. Предлагаю поддержать данную инициативу наших ленинградских коллег», - сказал Андрей Козлов.

Решение принято единогласно.