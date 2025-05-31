Комитет Собрания по АПК поддержал инициативу о ремонте бань в муниципалитетах

Вопросы включения реконструкции (модернизации), капитального ремонта бань, находящихся в муниципальной собственности, в перечень направлений, реализуемых в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», обсудили на заседании комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию 2 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Псковское областное Собрание депутатов
Ленинградские парламентарии предложили федеральному правительству расширить перечень направлений финансирования программы «Комплексное развитие сельских территорий», включив в него реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных бань.
В обращении подчеркивается, что муниципальные бани играют важную роль в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, особенно в сельских поселениях, где «услуги муниципальных бань особенно востребованы малообеспеченными и социально незащищенными слоями населения, так как до сих пор решают вопросы санитарно-гигиенических условий в сельских поселениях».
Возник вопрос, кому нужны бани в муниципалитетах. Его озвучил депутат от «Единой России» Владимир Кузь.
«В Карамышево (село в Псковском районе) требуют баню, а туда ходят два-три человека. Мы вложим миллионов 30, а кто ходить будет?» - поинтересовался Владимир Кузь.
Андрей Козлов возразил, что Карамышево не является опорным пунктом, и на данное село законопроект не распространяется.
«Одно обращение - это одна история, а когда обращений 100, это другая. На примере Пыталово давайте рассмотрим экономическую целесообразность этого законопроекта», - сказал Владимир Кузь.
Депутат от «Единой России» Геннадий Григорьев отметил, что в городах Псковской области бани находятся в плачевном состоянии и их нужно не реконструировать, а сносить и строить заново.
«Считаю инициативу хорошей, но я не услышал Себежский район. Было много обращений оттуда. Главное - не сделать хуже. Была история два года назад, мы просили за счет муниципалитета отреставрировать баню, и результат получился такой, что баню можно было закрывать», - рассказал лидер фракции ЛДПР Антон Минаков.
«Если мы будем услышаны, то у муниципалитетов будут механизмы решать эту проблему. Сейчас нет определенного источника финансирования. Если в программу внесут изменения, то опорные пункты смогут участвовать в программе. Предлагаю поддержать данную инициативу наших ленинградских коллег», - сказал Андрей Козлов.
Решение принято единогласно.