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Общество

Площадь посевных площадей под картофель вырастет до 290 тысяч га

03.06.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

В Минсельхозе заявили, что площадь посевов картофеля увеличится до 290 тысяч гектаров. В этом году планируют засеять более 10 тысяч гектаров.

Че по картохе? : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«В большинстве регионов России посадка культуры идет с опережением прошлогодних темпов. По состоянию на 2 июня картофель посажен на площади 237,2 тыс. га (82% к прогнозу), что на 19 тыс. га больше уровня 2024 года на аналогичную дату. В целом при благоприятных погодных условиях в 2025 году ожидается достойный урожай картофеля — на уровне 7,5 млн т (в 2024 году 7,3 млн т)», — рассказали в министерстве.

Также там отметили, что урожай раннего картофеля аграрии начнут массово собирать с середины июня. Снижения цен на рынке можно ожидать в июле, пишут «Известия».

Источник: Псковская Лента Новостей
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