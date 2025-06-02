Общество

Нарушения выявили в работе вагона-ресторана поезда «Псков-Москва»

Транспортная прокуратура направила в арбитражный суд заявление о привлечении ООО «Напитки ТрансСервис» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

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Согласно заявлению о привлечении к административной ответственностью, транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о защите прав пассажиров и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в вагоне-ресторане пассажирского поезда транспортного сообщения «Псков-Москва».

В ходе проверки установлено, что деятельность по оказанию услуг по обеспечению питания пассажиров осуществлялась обществом с нарушениями требований технических регламентов.

Предварительное и судебное заседания назначены на 7 июля.